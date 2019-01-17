В Подмосковье усилят контроль при выдаче разрешений на такси

Красногорск, , 13:25 — REGNUM Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья с 2019 года усилит контроль при выдаче разрешений на такси для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Также было принято решение сократить сроки выдачи разрешений с восьми до пяти дней.

«Все эти меры направлены на создание цивилизованного и безопасного рынка такси в Московском регионе, комфортное и удобное передвижение пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

По итогам проверок в 2018 году в регионе было аннулировано свыше 56 тыс. разрешений на осуществление деятельности такси, из которых 24 тыс. — компании, которые оформили разрешения на автомобили, находящиеся у них по договору аренды.

Кроме того, закрылось 1650 фирм, 50% из которых не заплатили налоги в бюджет. Выяснилось, что данные компании не ведут деятельность такси, а оказывают посреднические услуги по оформлению разрешений на деятельность таксомоторных перевозок. Почти 90% организаций, получивших разрешения по договору аренды, не соблюдают требования законодательства в части безопасности перевозок легковым такси.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в 2019 году может принять закон, запрещающий таксистам работать без наличия гражданства РФ.

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