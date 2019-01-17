В Танзании предпринимателей осудили за нелегальное пересечение границ

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:21 — REGNUM Суд округа Кисуту приговорил троих из шести предпринимателей из Танзании к двум месяцам тюрьмы или выплате штрафа в размере 50 тысяч танзанийский шиллингов с каждого (около 20 долларов США) за попытку нелегального пересечения границ и нарушение порядка въезда в ЮАР. Об этом сообщает газета Nipashe.

Этот приговор был вынесен судьей Уилбардом Машаури.

Обвиненные были задержаны 14 января в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере при попытке незаконно пересечь границу. Они направлялись в ЮАР.

Нарушителей сняли с самолета, направляющегося в ЮАР и передали в отдел миграции Дар-эс-Салама.

Трое из нарушителей признали свою вину. Их приговорили к двум месяцам тюрьмы или выплате штрафа в размере 50 тысяч танзанийских шиллингов (около 20 долларов США).

Трое нарушителей, которые отказались признавать свою вину, отправлены в следственный изолятор. Слушание их дела отложено до 30 января.