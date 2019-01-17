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В Москве скончался фронтовой кинооператор Борис Соколов

Общество

21 января в Доме кино пройдет прощание с фронтовым киноператором Борисом Соколовым

Москва, 17 января 2019, 13:14 — REGNUM  В Москве скончался 98-летний советский оператор документального кино, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Соколов. Об этом зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев сообщил «Агентству Москва».

По его словам, трагедия произошла утром 17 января в одной из больниц города.

«Умер фронтовой кинооператор Б. Соколов, — сказал Лаврентьев. — Причина смерти — естественная».

Зампредседателя Союза кинематографистов России добавил, что 21 января в Доме кино пройдет прощание с фронтовым киноператором Борисом Соколовым.

Напомним, Борис Соколов, окончивший в 1941 г. операторский факультет ВГИКа, во время Великой Отечественной войны снимал бои в Польше и Германии.

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