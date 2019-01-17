Таджикистан и Узбекистан договорились о правовой помощи потребителям

Душанбе, , 13:16 — REGNUM Союз потребителей Таджикистана и федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана заключили соглашение о взаимной правовой помощи гражданам двух стран, сообщает 17 января агентство «ТаджикТА».

В союзе потребителей Таджикистана уточнили, что граждане республики, находящиеся в Узбекистане, в случае нарушения прав в сфере купли-продажи могут обратиться за правовой помощью по специальному телефону доверия.

Напомним, в апреле 2018 года между Таджикистаном и Узбекистаном был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны гарантировали правовую помощь гражданам в сфере купли-продажи.

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