Четверг, 17 Января 2019 года
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Таджикистан и Узбекистан договорились о правовой помощи потребителям

Общество

Соглашение было достигнуто в рамках меморандума, подписанного в апреле 2018 года

Душанбе, 17 января 2019, 13:16 — REGNUM  Союз потребителей Таджикистана и федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана заключили соглашение о взаимной правовой помощи гражданам двух стран, сообщает 17 января агентство «ТаджикТА».

В союзе потребителей Таджикистана уточнили, что граждане республики, находящиеся в Узбекистане, в случае нарушения прав в сфере купли-продажи могут обратиться за правовой помощью по специальному телефону доверия.

Напомним, в апреле 2018 года между Таджикистаном и Узбекистаном был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны гарантировали правовую помощь гражданам в сфере купли-продажи.

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Таджико-узбекские отношения
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