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Рекламные щиты могут начать размещать в космосе

Общество

Идея стартапа — запуск на околоземную орбиту большого числа маленьких спутников, оснащенных специальным отражающим солнечный свет «парусом»

Москва, 17 января 2019, 13:05 — REGNUM  Рекламные билборды в будущем могут появиться в звездном небе. Соответствующий проект разработала российская компания StartRocket, пишет портал Astronomy.

Отмечается, что идея стартапа — запуск на околоземную орбиту большого числа маленьких спутников, оснащенных специальным отражающим солнечный свет десятиметровым «парусом». С помощью специальной системы управления эти «паруса"-пиксели будут выстраиваться в «матрицу» способную транслировать надписи или изображения, хорошо различимые с Земли.

Сообщается, что технологию предлагается использовать в первую очередь в рекламных целях. В том случае, если стартап получит финансирование, пробные запуски аппаратов могут состояться уже летом этого года, пишет онлайн-издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года стало известно, что американская космическая компания SpaceX примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с прахом умерших.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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