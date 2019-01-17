Новый председатель представлен коллективу Мособлсуда

Красногорск, 17 января 2019, 12:50 — REGNUM Коллективу Московского областного суда представили нового председателя Алексея Харламова, передаёт 17 января РИАМО.
Харламов предан работе, много времени и внимания уделяет анализу и обобщению судебной практики, вопросам правоприменительной практики и вопросам законотворческой деятельности, рассказал во время мероприятия председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он уверен, что новый председатель будет работать добросовестно.
Сам Харламов назвал свою будущую работу в коллективе Мособлсуда «большой честью».
43-летний Алексей Харламов с 2010 года работал судьёй Верховного суда РФ, с 2015 года являлся членом его президиума. Он назначен на должность председателя Мособлсуда в январе 2019 года.
Новый председатель имеет государственные награды.
Ранее должность председателя Московского областного суда занимал Василий Волошин, который стал председателем нового Третьего кассационного суда СОЮ в Санкт-Петербурге.