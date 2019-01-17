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Новый председатель представлен коллективу Мособлсуда

Общество

Харламов назвал свою будущую работу в коллективе Мособлсуда «большой честью»

Красногорск, 17 января 2019, 12:50 — REGNUM  Коллективу Московского областного суда представили нового председателя Алексея Харламова, передаёт 17 января РИАМО.

Харламов предан работе, много времени и внимания уделяет анализу и обобщению судебной практики, вопросам правоприменительной практики и вопросам законотворческой деятельности, рассказал во время мероприятия председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он уверен, что новый председатель будет работать добросовестно.

Сам Харламов назвал свою будущую работу в коллективе Мособлсуда «большой честью».

43-летний Алексей Харламов с 2010 года работал судьёй Верховного суда РФ, с 2015 года являлся членом его президиума. Он назначен на должность председателя Мособлсуда в январе 2019 года.

Новый председатель имеет государственные награды.

Ранее должность председателя Московского областного суда занимал Василий Волошин, который стал председателем нового Третьего кассационного суда СОЮ в Санкт-Петербурге.

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