Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества Шестуна

Москва, , 12:36 — REGNUM Имущество обвиняемого в мошенничестве экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна должно быть изъято в пользу государства. Соответствующий иск подала в суд Генпрокуратура РФ, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир».

Представители Генпрокуратуры обратились с иском в Московский областной суд. Иск подан в отношении самого экс-главы района и еще 35 физических и юридических лиц, которые не смогли доказать законность происхождения их имущества. Речь идет об имуществе стоимостью 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Шестун был арестован в августе 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

У Шестуна нашли огромное количество объектов недвижимости и иного имущества. Так, фактически он владеет 676 объектами в Серпуховском районе, часть из них оформлены на подставных лиц, а также более чем 20 автомобилями общей стоимостью около 27 млн рублей.

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