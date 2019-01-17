В Керчи восстановили колледж, разрушенный при вооруженном нападении

Керчь, Крым, , 12:29 — REGNUM В Керченском политехническом колледже, корпус которого пострадал в результате вооружённого нападения в октябре 2018 года, завершили ремонт. Об этом 17 января ИА REGNUM сообщили в министерстве образования Крыма.

«Все аварийно-восстановительные работы здания закончены. После зимней сессии в нём продолжатся занятия», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Занятия для студентов возобновились 23 октября.

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В конце ноября крымские власти выделили на первоочередный ремонт повреждённого здания 9,2 миллиона рублей и заложили на 2019 год в республиканский бюджет ещё 114 миллионов рублей для капитального ремонта всего учебного заведения.

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