На Среднем Урале представили человека будущего

Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM На свердловском гражданском форуме «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый» представили модель человека будущего. Презентацию провёл ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На слайдах указано, что человек будущего будет «сильнее», «умнее», а также будет «жить дольше» — более 100 лет.

Данные усовершенствования будут доступны благодаря развитию пяти ключевых отраслей. Во-первых, благодаря новой генетике будет возможны лечение генетических болезней и генетический дизайн детей. Новая фармацевтика позволит создавать «умные» индивидуальные лекарства. Благодаря технологиям 3D-биопринтинга медики смогут выращивать органов для замены утерянных или изношенных. Замене органов улучшенными версиями поможет и новая кибернетика. Наконец, массовое внедрение экзоскелетов позволит использовать их в медицинских, военных и промышленных целях.

Напомним, 17 января на Среднем Урале проходит гражданский форум «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый». На открытии форума глава свердловской Общественной палаты Александр Левин заявил, что свердловчанам не хватает счастья и именно эту проблему нужно решить. Также на мероприятии обсуждают, как превратить Свердловскую область в «умный регион».

Читайте ранее в этом сюжете: На свердловском форуме рассказали, как превратить область в «умный регион»