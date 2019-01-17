В Казахстане планируют создать реестр «зеленых» технологий

Астана, , 12:20 — REGNUM Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) Казахстана планирует создать в республике реестр наилучших доступных технологий (НДТ), заявил руководитель центра Рапиль Жошыбаев, сообщает 17 января агентство «Казинформ».

По его словам, данный реестр позволит выбрать оптимальный вариант решения и ускорит реализацию «зеленых» проектов. Жошыбаев добавил, что центр зеленых технологий совместно с министерством энергетики и другими ведомствами работает над созданием площадки, которая будет способствовать переходу к «зеленой» экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Абу-Даби в рамках недели устойчивого развития МЦЗТИП Казахстана и Международное агентство по возобновляемой энергетике (IRENA) подписали меморандум о сотрудничестве.

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