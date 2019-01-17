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Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши

Общество

Советский военачальник указывает на тот факт, что стремительное наступление помешало гитлеровцам разрушить польские города, а также воспрепятствовало уничтожению польского населения

Москва, 17 января 2019, 12:08 — REGNUM  Рапорт об освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова впервые обнародован на заседании рабочей группы Российского исторического общества (РИО). Об этом сообщает 17 января РИА Новости.

Отмечается, что в историческом документе, адресованном Государственному комитету обороны СССР и датированном 29 января 1945 года, Жуков отмечает успехи Красной армии и 1-го Белорусского фронта, сообщает, что «польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, — освобождено».

Кроме того, советский военачальник указывает на тот факт, что стремительное наступление помешало гитлеровцам разрушить польские города и заводы, железные и автомобильные дороги, а также воспрепятствовало уничтожению и угону в рабство населения Польши.

В то же время Жуков подчеркивает, что немецким войскам удалось разрушить Варшаву, уничтожить предприятия польской столицы и городское хозяйство.

Напомним, Польша находилась под фашистской оккупацией с сентября 1939 по февраль 1945 года. Страна была освобождена от захватчиков в результате проведенной Висло-Одерской операции, которая успешно завершилась к началу февраля 1945 года.

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