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На Украине усыновили наименьшее за все годы независимости число детей

Общество

Количество усыновлений иностранцами выросло

Киев, 17 января 2019, 12:04 — REGNUM  В 2918 году граждане Украины усыновили 1343 ребёнка, заявил депутат Верховной рады, бывший министр по делам семьи, молодёжи и спорта Юрий Павленко, сообщил 16 января официальный сайт партии «Оппозиционный блок».

«Такое количество усыновлений является наименьшим за годы независимости Украины», — отметил политик.

Павленко также подчеркнул, что в 2018 году число украинских детей, усыновлённых иностранцами, выросло на 15%.

«Не хочется верить, что руководители министерства социальной политики, уполномоченный президента Украины по правам ребенка причастны к нарушению законов при межгосударственном усыновлении, но не видеть таких нарушений — тоже должностное преступление», — подытожил экс-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 по 2017 годы на Украине иностранцы усыновили более 8 тыс. детей, в то время как граждане Украины — почти 19 тыс.

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Усыновление детей иностранцами
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