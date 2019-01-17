Голубая вода потекла из крана жителей башкирского Стерлитамака

Стерлитамак, Башкирия, , 12:00 — REGNUM В Стерлитамаке сотрудники водоканала выясняют причины, из-за которых в квартире одного из жилых домов Стерлитамака потекла вода непривычного цвета. О необычном инциденте в соцсетях сообщила местная жительница.

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На видео, размещённом в интернете, видно, как из центрального водопровода течёт вода лазурного цвета. При этом уточняется, что она к тому же ещё и пенится. В комментариях пользователи сделали свои предположения, что же это могло быть: «незамерзайка» да ещё сразу и со средством для посуды Fairy.

В местном водоканале отметили, что жалоба поступила только с одной квартиры в доме, расположенном на проспекте Ленина. Прибывшие на место специалисты причины такого необычного явления установили.

«Возможно окраска произошла после отключения во время ремонта, когда в вакуум засосало моющее средство из самой квартиры, скорее всего из смывного бачка», — предположили в водоканале.

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В настоящее время разбираются санитарные службы и сотрудники управляющей компании.

Как сообщало ИА REGNUM, летом на плохо пахнущую жидкость зелёного оттенка, текущую из кранов в квартирах домов, жаловались и жители Ростова-на-Дону. Как пояснили тогда в водоканале, это произошло из-за «цветения» сине-зеленых микроводорослей в реке Дон, концентрация которых превысила норму в два раза.

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