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Журналисты рассказали, почему EA не хочет делать игры по «Звёздным войнам»

Общество

Из-за авторских прав разработка каждого нового проекта затягивается на месяцы

Редвуд-Сити, США, 17 января 2019, 13:10 — REGNUM  Редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, почему новые игры по франшизе «Звёздные войны» выходят с трудом. Шрайер выяснил, что руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон недоволен сделкой с компанией Disney, которой сейчас принадлежат права на франшизу.

Сделка с Disney была заключена в 2013 году, в это же время Уилсон вступил в свою должность. С тех пор руководитель Electronic Arts стремится выпускать собственные проекты и развивать спортивную франшизу EA. По мнению Джейсона Шрайера, «Звёздные войны» просто не вписываются в стратегию развития Electronic Arts.

Дело в том, что работать над «Звёздными войнами» тяжело из-за авторских прав. Каждую деталь будущей игры разработчикам приходится обсуждать с Disney, а это может затянуться на месяцы и годы. Несмотря на явную неохоту работать с франшизой, Electronic Arts готовит сразу три игры по «Звёздным войнам». Проект Star Wars Jedi: Fallen Order должен выйти осенью 2019 года, а проекты подразделений EA Vancouver и EA Motive пока не располагают датами выхода и какими-либо подробностями.

Ранее в Kotaku сообщили, что Electronic Arts отменили новую игру по вселенной «Звёздные войны» с рабочим названием Orca. По сюжету отменённого проекта, игроки взяли бы на себя управление космическим охотником за головами, который путешествует по галактике и работает с различными группировками. Разработка игры началась в 2017 году.

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