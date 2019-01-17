Четверг, 17 Января 2019 года
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В сети подшутили над Майком Тайсоном с помощью изображения яйца

Общество

Пользователи Twitter подшучивают над боксёром

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В сети подшутили над Майком Тайсоном с помощью изображения яйца
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Scott Freidman
В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном

Нью-Йорк, США, 17 января 2019, 12:01 — REGNUM  Американского боксёра Майка Тайсона засыпали в Twitter изображениями яйца с «фирменной» татуировкой спортсмена. В ответ он попросил подписчиков «прекратить присылать ему» такие картинки.

https://twitter.com/MikeTyson/status/1085662901669523456

Узор на яйце в точности повторяет татуировку на левом виске Тайсона. После его просьбы пользователи еще активнее продолжили подшучивать над боксёром, присылая ему изображения не только яиц, но и других предметов с узнаваемой татуировкой.

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В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Scott Freidman
В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном
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В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Brandon Keibler
В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном
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В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Scott in Ventura
В Twitter подшучивают над Майком Тайсоном

Тролинг над Майком Тайсоном начался после того, как фотография куриного яйца в Instagram побила рекорд по количеству лайков, опередив фотографию новорожденной дочери модели Кайли Дженнер. Сейчас изображение насчитывает около 47 млн лайков, при этом их количество постоянно увеличивается.

Читайте ранее в этом сюжете: Фотография яйца побила рекорд Instagram по лайкам

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