В сети подшутили над Майком Тайсоном с помощью изображения яйца

Нью-Йорк, США, , 12:01 — REGNUM Американского боксёра Майка Тайсона засыпали в Twitter изображениями яйца с «фирменной» татуировкой спортсмена. В ответ он попросил подписчиков «прекратить присылать ему» такие картинки.

https://twitter.com/MikeTyson/status/1085662901669523456

Узор на яйце в точности повторяет татуировку на левом виске Тайсона. После его просьбы пользователи еще активнее продолжили подшучивать над боксёром, присылая ему изображения не только яиц, но и других предметов с узнаваемой татуировкой.

Тролинг над Майком Тайсоном начался после того, как фотография куриного яйца в Instagram побила рекорд по количеству лайков, опередив фотографию новорожденной дочери модели Кайли Дженнер. Сейчас изображение насчитывает около 47 млн лайков, при этом их количество постоянно увеличивается.

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