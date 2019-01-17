Дело о «праздновании дня рождения Гитлера» рассмотрят в Польше

Варшава, , 11:48 — REGNUM В Польше перед судом предстанут шестеро местных жителей, которые обвиняются в организации в 2017 году празднования дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на свои источники в прокуратуре.

«Окружная прокуратура в городе Гливице обвинила шесть человек в пропаганде нацистского государственного устройства», — передает вещатель.

Отмечается, что обвинительное заключение в отношении шести подозреваемых уже передано в суд.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2018 г. Окружная прокуратура в Гливице начала расследование по фактам, изложенным в репортаже TVN24. Шокирующий сюжет, посвященный деятельности польских неонацистов в городе Водзислав-Слёнски, вышел в эфире телеканала.

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