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В Прикамье лжериелтор оставила без жилья 17 человек

Общество

Незаконными признаны 10 сделок с недвижимостью, жертвами обмана стали 17 человек

Соликамск, Пермский край, 17 января 2019, 11:43 — REGNUM  В Пермском крае вынесен приговор жительнице Соликамска. Она признана виновной в крупном мошенничестве в сфере оборота недвижимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Соучастниками осуждённой являются два человека. В отношении них также возбуждены уголовные дела.

По данным городского суда, в 2015—2018 годах группа пермяков совершала незаконные сделки с недвижимостью. Женщина искала людей, которые остро нуждаются в деньгах и имеют в собственности жильё. Она предлагала в качестве выхода из финансового тупика заключение с ней договора на отчуждение квартиры и получение денег в банке под залог недвижимости. В результате махинаций лжериелтор и её знакомые продавали квартиры третьим лицам.

Жертвами мошенничества стали 17 человек. Фигурантке уголовного дела удалось заключить 10 сделок и получить более 17 млн рублей. Во время следствия трём пострадавшим жителям края вернули три квартиры, еще трое пермяков добились возвращения недвижимости через судебную инстанцию. Остальные иски будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

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