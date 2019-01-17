В Москве выберут подрядчика для реставрации усадьбы Воронцова

Москва,
17 января 2019, 12:27 — REGNUM В Москве проведут три конкурса на определение подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ на служебных зданиях объекта культурного наследия «Усадьба Воронцова,
«Неценовой критерий будет играть определяющую роль при выборе подрядчиков. Комиссия будет учитывать квалификацию, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта выполнения подобных контрактов и деловую репутацию каждого участника», — добавил Дёгтев.
Работы планируется провести в восточном флигеле усадьбы по адресу Воронцовский парк, д. 7, южном служебном корпусе по адресу Воронцовский парк, д. 8 и на западном флигеле усадьбы по адресу Воронцовский парк, д. 6. Как уточнил начальник управления правового обеспечения и закупок ГКУ «Мосреставрация» Шамиль Абясов, все работы на объектах должны быть окончены в 2020 году. Заявки для участия в конкурсах процедурах принимаются до 23 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в московском регионе находятся десятки старинных усадеб. Некоторые из них проходят реставрацию по специальным программам, но есть те, что десятилетиями остаются без внимания инвесторов и чиновников и обречены на неизбежное разрушение.
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