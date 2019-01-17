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В Москве выберут подрядчика для реставрации усадьбы Воронцова

Общество

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсах состоится 30 января 2019 года

Москва, 17 января 2019, 12:27 — REGNUM  В Москве проведут три конкурса на определение подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ на служебных зданиях объекта культурного наследия «Усадьба Воронцова, XVIII—XIX вв.». Об этом заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Неценовой критерий будет играть определяющую роль при выборе подрядчиков. Комиссия будет учитывать квалификацию, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта выполнения подобных контрактов и деловую репутацию каждого участника», — добавил Дёгтев.

Работы планируется провести в восточном флигеле усадьбы по адресу Воронцовский парк, д. 7, южном служебном корпусе по адресу Воронцовский парк, д. 8 и на западном флигеле усадьбы по адресу Воронцовский парк, д. 6. Как уточнил начальник управления правового обеспечения и закупок ГКУ «Мосреставрация» Шамиль Абясов, все работы на объектах должны быть окончены в 2020 году. Заявки для участия в конкурсах процедурах принимаются до 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском регионе находятся десятки старинных усадеб. Некоторые из них проходят реставрацию по специальным программам, но есть те, что десятилетиями остаются без внимания инвесторов и чиновников и обречены на неизбежное разрушение.

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Судьба архитектурного наследия
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