Учёные изучили этноконфессиональную ситуацию в Приволжском регионе

Оренбург, , 11:41 — REGNUM Группа учёных Приволжского федерального округа под руководством директора НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналия Амелина завершила мониторинг этноконфессиональной ситуации в Приволжском регионе, сообщает 17 января пресс-служба вуза.

Состояние межнациональных отношений и религиозной ситуации в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Башкирии и Татарии отслеживается на постоянной основе. По результатам мониторинга ученые дают практические рекомендации по совершенствованию этноконфесиональной политики.

«По оценкам экспертов, этнополитическая ситуация в этих регионах в 2018 году оставалась стабильной», — прокомментировал полученный результат Веналий Амелин.

В исследовании также отмечено, в регионах округа отсутствуют существенные противоречия между представителями крупнейших конфессий, за исключением редких локальных зон напряжённости, связанных с планами возведения культовых зданий.

Отмечается, что результаты мониторинга были подкреплены комплексным этносоциологическим исследованием гуманитарного предметно-дисциплинарного цикла в школах и вузах, который способствует формированию у молодых людей российской идентичности, укрепления гражданского единства, чувства гордости за Россию. По их мнению, естественнонаучные дисциплины могут это делать не хуже истории и географии, поскольку оперируют множеством технических, прикладных и фундаментальных отечественных достижений, имеющих прямое отношение к истории страны.

По итогам исследования ситуации с этнокультурным содержанием образования в регионах Приволжского федерального округа эксперты представили конкретные рекомендации. В частности, в рамках гуманитарных и естественно-научных дисциплин сообщать обучающимся сведения об этнокультурном наследии своего края. Они считают, что в общеобразовательных школах и вузах в рамках основной образовательной программы, а также в качестве дополнительных ресурсов желательно ввести курсы по этнологии. Что касается профессиональных училищ, колледжей и вузов, особенно технических, в которых уделяется мало внимания гуманитарным наукам и воспитанию, то там необходимы дисциплины, направленные на профилактику экстремизма и ксенофобии.

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