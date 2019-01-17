Четверг, 17 Января 2019 года
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Непристойное поведение: жителям Камня-на-Оби не будут освящать купель

Общество

Руководство Каменского округа Алтайской митрополии посетовало на неподобающее поведение горожан и лишило их крестного хода и освящения купели на Оби

Камень, Алтайский край, 17 января 2019, 11:48 — REGNUM  В Камне-на-Оби (Алтайский край) обряд великого освящения воды в день Крещения, 19 января, будет проводиться исключительно в храмах.

Как сообщают «Каменские известия», из-за непристойно поведения купальщиков крещенскую купель на Оби решили не освящать.

«Некоторые граждане приходят и купаются в купели нетрезвые, ведут себя непристойно, поэтому принято решение воду на Оби не освящать и крестным ходом не идти», — пояснил протоиерей, благочинный Каменского округа Николай Гордиенко.

Божественная литургия в каменских храмах начнётся 18 января с 8 утра местного времени. В 16 часов пройдет праздничное богослужение и затем — Великое освящение воды. В сам праздник, 19 января, с 8 утра начнется Божественная литургия и далее — Великое освящение воды.

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