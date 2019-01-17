На свердловском форуме рассказали, как превратить область в «умный регион»

Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Для превращения Свердловской области в умный регион нужно внедрить цифровую коммуникацию не только между жителями, но и в отношения гражданин-государство. Об этом заявила исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева корреспонденту ИА REGNUM.

«Какие-то отрасли и аспекты деятельности цифровизуются гораздо быстрее. Например, мы, жители, живем с телефоном, планшетом, компьютером, мессенджерами — и уже не понимаем, как без всего этого можем существовать, и коммуницируем между собой уже совершенно спокойно с таким цифровым посредником. Следующий этап — перенести в цифровую коммуникацию взаимоотношения между гражданином и государством, предприятием и предприятием. Это всё медленно появляется. Но поскольку человек уже внутренне готов к цифровой коммуникации, то дальше в профессиональной деятельности это ему уже гораздо проще даётся», — сказала Вшивцева.

По словам эксперта, цифровизация и постепенное внедрение «умного региона» опирается на три основы: инфраструктура, компетентные кадры и инвестиции.

Напомним, 17 января в Свердловской области проходит областной гражданский форум «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый». На открытии форума глава свердловской Общественной палаты Александр Левин заявил, что свердловчанам не хватает счастья и именно эту проблему нужно решить.

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