Осуждена мошенница, лишившая квартир 17 жителей Пермского края

Соликамск, Пермский край, , 11:35 — REGNUM В городе Соликамск Пермского края осуждена местная жительница, признанная виновной в крупных махинациях с недвижимостью. Об этом сообщает 17 января пресс-служба краевой прокуратуры.

Отмечается, что 44-летняя гражданка признана виновной в совершении 19 преступлений, в результате которых 17 потерпевших лишились своего жилья. В надзорном ведомстве сообщили, что преступница подыскивала собственников квартир, остро нуждающихся в деньгах, после чего убеждала временно заключить с нею договор на отчуждение жилья, чтобы получить кредит под залог недвижимости с последующим выкупом.

«Получив недвижимость фактически по договору купли-продажи она получала у своего знакомого значительный денежный займ, а соучастники продавали жилье третьим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате преступной деятельности мошеннице удалось «заработать» 17,3 млн. рублей, отметили в прокуратуре. Суд приговорил женщину к шести годам колонии и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что исковые требования троих потерпевших были удовлетворены на сумму более 4,3 млн рублей, кроме того, еще троим пострадавшим от действий злоумышленницы удалось вернуть жилье.