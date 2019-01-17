Gillette выступила против традиционного взгляда на мужественность

Бостон, США, , 11:28 — REGNUM В январе 2019 года производитель бритвенных лезвий компания Gillette опубликовала социальный рекламный ролик, в котором предлагает мужчинам отказаться от традиционных представлений о мужественности.

Ролик длительностью полторы минуты опубликован только в англоязычной версии. В нем осуждается привычное представление о мальчиках и мужчинах, которые участвуют в драках, заигрывают с девушками, жарят барбекю на заднем дворе дома.

«Но мы верим в лучшее в мужчинах», — говорит закадровый голос.

«Мужчины должны привлечь к ответственности других мужчин», — говорит в ролике американский актер и спортсмен Терри Крюс.

Gillete предлагает новый образец мужественности: это мягкий, доброжелательный человек, который решает конфликты диалогом, воспитывает детей, не подходит к понравившимся девушкам.

Пользователи сети не оценили ролик. За две недели видео набрало 12 тыс. «дизлайков» и вчетверо меньше «лайков».

"Я замечаю, что продукция и журналы, созданные специально для мужчин, пытаются бороться, разрушать и атаковать понятие о том, что значит быть мужчиной. А созданные для женщин — все говорят только о том, как они удивительны, сильны и непобедимы, и никто сегодня не может определить, что такое женственность», — гласит популярный комментарий пользователя под именем Nick Rayner.

К 17 января видеоролик посмотрели более 405 тыс. раз.