Жалоб на подорожание в Новый год услуг такси ФАС не получала

Москва, , 11:26 — REGNUM В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ не зафиксировали массовых обращений о завышенной стоимости услуг такси в новогодние праздники. Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах Гайдаровского форума.

Он отметил, что, насколько ему известно, массовых жалоб подобного рода не было, сообщает РИА Новости.

В конце 2018 года жители России писали в соцсетях о значительном — в два-три раза — завышении цен агрегаторами такси. ФАС не нашла нарушений по итогам проверок данных о ценах, предоставленных компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 27 декабря по 15 января Роспотребнадзор запускал горячую линию, связанную с услугами такси и каршеринга. Ведомство также сообщало, что большая часть ноябрьских обращений касалась правил оказания транспортных услуг, но не завышения цен.

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