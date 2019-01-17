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Регионы Казахстана построят объекты культуры в городе Туркестане

Общество

Алма-Атинской области планирует строить Дворец молодежи

Туркестан, Казахстан, 17 января 2019, 11:18 — REGNUM  Акиматы (администрации) 15 регионов Казахстана построят в городе Туркестане по одному объекту, сообщили 17 января в пресс-службе акимата Туркестанской области.

17 января в Туркестане состоялось совещание по развитию города с участием заместитель председателя правительства республики Аскара Мамина. Вице-премьер отметил, что в настоящее время в городе реализуются крупные проекты, в том числе строительство 88 домов, жилых комплексов, здания музея Ходжа Ахмеда Яссауи и других объектов.

Акимат Астаны планирует построить в Туркестане площадь. Алма-Атинской области планирует строить Дворец молодежи, Атырауская область — культурно-исторический музей, Восточно-Казахстанская область — музыкальный фонтан. Каждый регион сделает вклад в развитие города.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в городе Туркестане состоялась презентация серии книг, посвященных истории казахского народа и края. Глава Туркестанской области Жансеит Туймебаев рекомендовал всем изучать историю страны для сохранения национальной идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане вышла серия книг об истории Туркестанской области

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Политическая жизнь Казахстана
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