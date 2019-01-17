В китайской провинции Гуйчжоу было отремонтировано более 8 тыс. км дорог

Пекин, , 11:12 — REGNUM В провинции Гуйчжоу, расположенной в горной местности Китая, было построено и отремонтировало 8 172 км сельских дорог в 2018 году в рамках кампании борьбы с бедностью, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

В Департаменте транспорта провинции Гуйчжоу сообщили, что сельская местность провинции насчитывает 77,5 тыс. км асфальтных и бетонных дорог, которые связывают друг с другом 98% деревень в которых имеется более 30 домохозяйств.

Провинция Гуйчжоу является относительно бедным регионом на юго-западе Китая. Улучшение инфраструктуры региона является одним из основным инструментов борьбы местных властей с бедностью. В департаменте отметили, что 84% сельских дорог было отремонтировано или построено в провинции в прошедшем году, из них 6 845 км — в особо нищих районах.

Кроме того, в Гуйчжоу было построено в 2018 году 617 км скоростных автомагистралей, после чего общая их протяженность достигла 6450 км в регионе. Гуйчжоу также является одним из форпостом Китая в борьбе с бедностью. В 2017 году из нищеты было выведено более 1,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность дорог в китайском Тибете за 2018 год также увеличилась на более, чем 8 тыс. километров до 97 тыс. километров. Тибет также является одним из самых отсталых регионов Китая.

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