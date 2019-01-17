Четверг, 17 Января 2019 года
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Компания Warner bros. закрывает игру по сериалу «Мир Дикого Запада»

Общество

Эксперты считают, что это решение продиктовано судебным разбирательством с компанией Bethesda

Вашингтон, 17 января 2019, 11:51 — REGNUM  Компания Warner Bros. сообщила о закрытии серверов мобильной игры по сериалу «Мир Дикого Запада». В обращении к игрокам, опубликованном на Reddit, сообщается, что проект завершит своё существование 16 апреля 2019 года.

Руководство Warner Bros. не сообщает о причинах закрытия игры. Однако специалисты считают, что это решение стало итогом судебного разбирательства с компанией Bethesda.

Напомним, что в своём иске Bethesda заявляли, что игра по «Миру Дикого Запада» использует код, созданный для игры Fallout Shelter (популярный симулятор строительства подземного убежища от компании Bethesda). Недавно разбирательство завершилось и стороны пришли к соглашению. Однако содержание этого соглашение не разглашалось, а значит, по мнению экспертов, закрытие серверов игры могло быть его частью.

«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал компании HBO. Он стал адаптацией одноимённого фильма, выпущенного в 1973 году. В сериале рассказывается о футуристическом парке развлечений, в котором живут андроиды. Сериал был тепло встречен критиками и зрителями. Также он вошёл в ТОП-10 сериалов по версии сервиса IMDb.

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