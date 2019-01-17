Глава свердловской Общественной палаты: среднеуральцам не хватает счастья

Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Жителям Свердловской области пока не достаёт счастья, но это нужно исправить. Об этом заявил глава Общественной палаты региона Александр Левин на областном гражданском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня у людей есть запросы на справедливость и на счастье. Счастья не хватает каждому из нас. Нужно, чтобы каждый был счастливым в нашей замечательной Свердловской области. Что сделать для того, чтобы каждый из нас был счастливым? Мы и встретились сегодня, попробуем найти рецепт», — уверен Левин.

Областной гражданский форум, который проходит 17 января 2018 года, озаглавлен следующим образом: «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый» — повестка форума прямо затрагивает тему счастья. Форум уже собрал 1082 участника со всего региона.

Напомним, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения в ноябре 2018 года, 84% россиян считают себя счастливыми. За полгода (с мая по ноябрь 2018 года) этот показатель вырос на 1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень счастья в России вырос до 84%