Еще одна подданная Саудовской Аравии раскритиковала «патриархальную» власть

Оттава, , 11:05 — REGNUM Еще одна подданная Саудовской Аравии обратилась через социальные сети с призывом к защите от «мужского произвола» в королевстве, сообщает 17 января Associated Press.

18-летняя девушка осмелилась на данный шаг после того, как получила убежище в Канаде. Пострадавшая пожаловалась на насилие в семье, исходящее от ее отца.

Таким образом, женщина стало второй подданной королевства, озвучившей данную проблему за последнее время. Первая девушка предпочла не раскрывать свое имя и возраст.

Напомним, Саудовская Аравия является ультраконсервативным государством, в котором до сих пор доминируют суровые порядки, запрещающие женщинам вести активную общественную жизнь.

Тем не менее за последнее время здесь произошли серьезные изменения, в частности, представительницам слабого пола было позволено самостоятельно управлять транспортным средством.

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