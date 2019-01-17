Представители ЛГБТ-сообщества требуют изменить сюжет в Assassin's Creed

Монтрёй, Франция, , 11:02 — REGNUM Креативный директор игры Assassin's Creed Odyssey Джонатан Дюмон принёс извинения ЛГБТ-сообществу в связи с недавним скандалом вокруг игры. Однако геймеры остались недовольны извинениями и подвергли решение компании Ubisoft жёсткой критике на форуме Assassin's Creed.

Джонатан Дюмон признал ошибку компании и попытался объяснить игрокам решение «склонить главного героя игры к традиционной сексуальной ориентации». Дюмон считает, что по сюжету игры герой/героиня осознаёт, насколько важно продолжение рода и вступает в отношения с представителем противоположного пола именно для сохранения своего наследия и продолжения родословной.

Геймерам такая версия не понравилась. В комментариях под извинениями Дюмона игроки описывают своё негативное отношение к выбору Ubisoft. Пользователи считают, что компания должна выпустить патч, исправляющий сюжет дополнения к игре так, чтобы представители ЛГБТ-сообщества остались довольны.

«Я всегда мечтал о том, чтобы в игре главным протагонистом стал ассасин-гомосексуалист. Если уж вы решились поддерживать гомосексуальное сообщество, вы должны делать это до самого конца», — пишет FearEffectEnfer.

Напомним, что скандал начался после выхода дополнения «Наследие первого клинка» для Assassin's Creed Odyssey. По сюжету игры геймеры могут отыгрывать персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации, однако в конце дополнения их персонаж так или иначе склоняется к гетеросексуальности. Игроки остались недовольны таким поворотом сюжета и потребовали извинений от компании Ubisoft.

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