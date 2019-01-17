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На российских дорогах за год стало на 20% больше камер — ГИБДД

Общество

В местах функционирования камер ощутимо снижается общего количество дорожных происшествий и их тяжесть

Москва, 17 января 2019, 10:41 — REGNUM  В 2018 году на дорогах России стало на 20% больше стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает 17 января пресс-служба Госавтоинспекции.

Отмечается, что на данный момент российские автотрассы оборудованы 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных камер. В ведомстве отметили, что в прошлом году 82,7% (около 106 млн) от общего числа постановлений об административных правонарушениях были вынесены с использованием средств автоматической фиксации.

Также в ГИБДД сообщили, что в местах функционирования камер ощутимо снижается общего количество дорожных происшествий и их тяжесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что в Москве камеры фиксации нарушений ПДД к концу декабря 2018 года начнут автоматически определять марки автомобилей.

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