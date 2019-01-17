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Присвоила найденный миллион: жительница Челябинска осуждена к колонии

Общество

Её признали виновной в краже в особо крупном размере

Челябинск, 17 января 2019, 10:39 — REGNUM  В Челябинске женщина 1986 года рождения получила срок лишения свободы за отказ вернуть владельцу найденную папку, в которой находился 1 млн 340 тыс. рублей. Советский райсуд признал её виновной в краже в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Папку женщина нашла в одной из аптек 3 июля 2018 года и забрала с собой. Внутри были деньги и документы. Последние вместе с папкой она выбросила, а деньги потратила на личные нужды.

Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. 3 декабря женщина была задержана. Владелец папки пояснил следствию и суду, в ней находились деньги от продажи машины. Вместе со всем этим он заехал в аптеку за лекарствами, но по невнимательности папку оставил на кассе. Когда вернулся, её уже не было.

Суд учёл признание женщиной вины и наличие у неё ребёнка. Ближайшие два года она проведёт в колонии общего режима.

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Кражи
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