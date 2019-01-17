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«Пыточные» койки московских арестантов застелили новыми матрасами

Общество

«После замены матрасов перестали поступать жалобы на дискомфорт»

Москва, 17 января 2019, 10:19 — REGNUM  В СИЗО Москвы практически решена проблема неудобных коек, заявил официальный представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков, передаёт 17 января ТАСС.

Он признал, что в ведомство поступали жалобы на кровати старого образца, где в большие ячейки проваливался ватный матрас и спать было неудобно. Теперь, утверждает представитель управления, ситуация изменилась.

«Во всех следственных изоляторах полностью заменены матрасы на новые с наполнителем из синтетических волокон, они гораздо более удобные. И уже после замены матрасов перестали поступать жалобы на дискомфорт», — сказал он.

Кроме того, в столичных СИЗО идёт замена кроватей на модель нового образца, где зазор между ячейками не позволяет матрасу проваливаться. Пока укомплектованность новыми кроватями в столичных изоляторах составляет 70%.

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах арестантов на кровати с ячейками в настиле размером 20 на 20 сантиметров. Отмечалось, что правозащитник Лев Пономарёв, отбывавший в спецприёмнике административный арест, также написал жалобу и назвал спальные места «пыточными».

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