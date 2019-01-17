В Керчи завершили первый этап ремонта пострадавшего от взрыва колледжа

Симферополь, , 10:19 — REGNUM В Керчи строители закончили первоочередные работы по восстановлению здания политехнического колледжа, которое было повреждено после устроенного студентом Владиславом Росляковым взрыва, об этом 17 января сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Крыма.

«Аварийно-восстановительные работы завершены, в колледже занятия продолжатся после завершения зимней сессии», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на восстановительные работы из регионального бюджета было выделено более 9 млн рублей, еще 114 млн заложено в бюджете на 2019 год для капитального ремонта здания, которое планируется провести летом этого года.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении, а затем из огнестрельного оружия начал расстреливать преподавателей и учащихся. В результате нападения погиб, считая самого нападавшего, 21 человек, 67 человек получили ранения.

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