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В Керчи завершили первый этап ремонта пострадавшего от взрыва колледжа

Общество

Капитальное строительство планируется провести летом 2019 года

Симферополь, 17 января 2019, 10:19 — REGNUM  В Керчи строители закончили первоочередные работы по восстановлению здания политехнического колледжа, которое было повреждено после устроенного студентом Владиславом Росляковым взрыва, об этом 17 января сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Крыма.

«Аварийно-восстановительные работы завершены, в колледже занятия продолжатся после завершения зимней сессии», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на восстановительные работы из регионального бюджета было выделено более 9 млн рублей, еще 114 млн заложено в бюджете на 2019 год для капитального ремонта здания, которое планируется провести летом этого года.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении, а затем из огнестрельного оружия начал расстреливать преподавателей и учащихся. В результате нападения погиб, считая самого нападавшего, 21 человек, 67 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Колледж в Керчи не ремонтируют уже более пяти недель после трагедии

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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