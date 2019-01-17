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YTN: В Южной Корее каждая вторая мама испытывает депрессию

Общество

В опросе приняло участие более 2911 матерей

Сеул, 17 января 2019, 10:27 — REGNUM  Центр послеродового ухода — наиболее часто посещаемое место новоиспеченных матерей в Южной Корее, сообщает YTN. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея провело опрос на тему послеродового ухода, в котором приняло участие около 2911 матерей, родивших детей в 2018 году.

Согласно опросу, 75,1% опрошенных сообщили, что посещали центр послеродового ухода, 19,8% — ездили к родителям, 2,4% — просто уезжали за город.

В среднем, за нахождение в послеродовом центре новоиспеченные мамы платили более 2,2 млн вон (~$1,961).

Причина посещения центров послеродового ухода кроется в том, что медсестры и специалисты педиатрического отделения проводят систематические проверки состояния здоровья новорожденных, дают рекомендации по грудному вскармливанию, обучают принципам и правилам ухода за ребенком.

Было установлено, что каждая вторая мама во время послеродового периода испытывает депрессию, а 51,1% опрошенных сообщили, что поддержка супруга и помощь в уходе за ребенком имеет важное значение.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения впервые провело такого рода исследование, целью которого был сбор статистических данных о новоиспеченных матерях и новорожденных, а также разработка новой политики. По сообщению министерства, данный опрос будет проводится раз в три года.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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