Детский хоспис откроют в Подмосковье в начале 2019 года

Красногорск, , 10:28 — REGNUM В первом квартале 2019 года готовится к открытию детский хоспис на 10 коек в городском округе Домодедовский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Также на базе ГБУЗМО «Коломенский дом ребенка» села Константиново появятся ещё 6 паллиативных коек.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия») сообщил, что на сегодняшний день в регионе открыто 39 кабинетов паллиативной медицинской помощи; 16 выездных патронажных служб; 30 отделений паллиативной медицинской помощи на 523 койки; 42 детских койки. Также функционирует «Центр Боли» в Консультативно-диагностическом отделении ГБУЗ МО «МОНИКИ им. В.Ф.Владимирского».

Кроме того, планируется создать выездную службу на базе следующих учреждений: ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» ГБУЗ МО «Московский областной центр материнства и детства»; ГБУЗ МО «Мытищинская детская поликлиника № 2»; ГАУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)».

Напомним, Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», регулирующие вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. В Московской области определение паллиативной медицинской помощи и порядок ее получения определяется законом «О здравоохранении в Московской области».

«Поскольку федеральным законопроектом уточняются эти положения, то, в случае его принятия, соответствующие изменения будут внесены и в областной закон», — отметил Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об оказании паллиативной помощи неизлечимо больным на дому и в стационаре был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил ранее в ходе встречи с волонтерскими организациями.

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