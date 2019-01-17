Свыше 40 трупов собак обнаружено в приюте для животных в Амурской области

с. Чигири, Амурская область, , 10:15 — REGNUM В Амурской области приют для животных стал последним пристанищем для десятков собак. В ходе проверки на территории учреждения сотрудники полиции обнаружили более 40 трупов четвероногих питомцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД 17 января.

Уточняется, что заявление в полицию о ненадлежащих условиях содержания животных в приюте для собак в селе Чигири поступило 15 января.

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«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. На территории приюта полицейскими были обнаружены более 40 трупов собак», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время по факту жестокого обращения с животными в приюте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса РФ.

Тела погибших животных изъяты для проведения необходимых экспертиз и установления причины их гибели. Также определяется круг лиц причастных к произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ сообщалось, что жители села Чигири обнаружили в приюте «Дружок» мёртвых собак, а находившиеся там живые животные были худые и голодные.

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