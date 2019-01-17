В два раза выросла популярность Wi-Fi в московских электричках

Москва, , 10:12 — REGNUM В Москве по данным на 17 января 2019 года бесплатный Wi-Fi доступен в 112 пригородных поездах, в 25 из них появился в 2018 году, а в 18 — уже в новом 2019-м, сообщается на портале мэра Москвы

При этом отмечается, что популярность Wi-Fi в московских электричках выросла в два раза. Так, в 2018 году к Wi-Fi в электричках подключились 11 млн раз, в 2017 году количество подключений составило 5,6 млн.

В основном пассажиры просматривали видеозаписи и прослушивали аудиофайлы, общались в социальных сетях и мессенджерах.

По словам исполнительного директора Центральной пригородной пассажирской компании Ивана Конева, в 2019 году ЦППК продолжит оснащать электрички беспроводным доступом в интернет.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Москве с начала 2018 года пассажиры наземного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) 15 млн раз пользовались интернетом с помощью бесплатного Wi-Fi. Чаще всего Wi-Fi использовали пассажиры автобусов.

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