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Более 230 автомобилей ждут проезда по Военно-Грузинской дороге

Общество

В регионе продолжается сильный снегопад, из соображений безопасности запрещено автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали

Владикавказ, 17 января 2019, 10:09 — REGNUM  Военно-Грузинская дорога остается закрытой для движения автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе продолжается сильный снегопад, из соображений безопасности запрещено автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали. В настоящее время со стороны России на Военно-Грузинской дороге проезда ожидает 234 автомобиля, из которых более сотни — грузовые.

Как сообщало ИА REGNUM, на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях запрет действует с 20:30 минут 15 января. В то же время трасса от столицы Северной Осетии до грузинского населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России была закрыта 15 января с 23:00.

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