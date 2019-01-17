В Кузбассе введён карантин по гриппу

Кемерово, , 10:03 — REGNUM В Кемеровской области введён карантин по гриппу. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, с 16 января согласно приказу департамента охраны здоровья населения медучреждения области должны предпринять необходимые меры на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ и обеспечить запас лекарственных препаратов.

По данным кемеровского Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 января общая заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 52,8%, в 20 территориях Кузбасса число заболевших выше пороговых значений. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших гриппом выросло более чем на 20%.

«Учитывая эпидемическую ситуацию, руководителям государственных медучреждений поручили предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения. Усилить дезинфекционную обработку помещений, ограничить посещение пациентов, проходящих лечение в стационарах, организовать раздельный прием пациентов», — заявили в администрации региона.

По официальным данным, в 2018 году от гриппа в Кемеровской области было привито 1,2 млн человек (охват более 46%, в том числе детей — более 50%).

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор РФ ранее предупредил об ожидаемой вспышке простудных заболеваний в стране. Сообщалось, что рост заболеваемости придётся на посленовогодний период из-за граждан страны, которые решили отметить праздники за границей. Ведомство отмечает, что в странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа.

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