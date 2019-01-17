Богачи Китая все меньше тратятся на «безделушки» и все больше — на досуг

Пекин, , 10:02 — REGNUM В Китае наблюдается «море изменений» в потребительских паттернах у граждан с высоким достатком, чье внимание сместилось от покупок материальных вещей к семейным тратам вроде трат на путешествия, сообщает 17 января издание China Daily.

Для богатых китайцев, путешествия являются основным выбором в сфере развлечений, а чтение расположилось на втором месте. Следом идут дегустация блюд и чтение газет, говорится в докладе «Лучшие из лучших — 2019» от аналитического издания Hurun Report после опроса проведенного среди 465 граждан Китая достатком по меньшей мере 10 млн юаней ($1,5 млн).

«В прошлом китайские богатеи тратили много на автомобили, часы и сумки, дабы продемонстрировать свой успех. Но теперь они больше тратятся на свою активность и активность близких», — заявил основатель и главный исследователь Hurun Report Руперт Хугеверф.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние самого богатого гражданина Китая по версии Hurun Global Rich List 2018 достигло 270 млрд юаней (порядка $37 млрд).

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