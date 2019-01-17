КС РФ 17 января рассмотрит дело о дате начала расчетов налога на имущество

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Дело о проверке конституционности статьи Налогового кодекса РФ, обязывающей регионы до 1 января 2020 года установить даты начала расчетов налога на имущество на базе его кадастровой стоимости, начнут рассматривать 17 января в Конституционном суде России. Об этом говорится в материалах суда.

Статью 402 Налогового кодекса оспаривает гражданка России, которая в 2013 году приобрела дом в Барнауле. В 2016 году женщине начислили налог на имущество, исходя из инвентаризационной стоимости дома, при этом применялся высокий диапазон налоговых ставок. Многодетной матери пришлось бы заплатить более 47 тыс. рублей.

Женщина обратилась в суды, однако они не нашли оснований для перерасчета налога, так как в Алтайском крае еще не принято решение об определении налоговой базы на основе кадастровой стоимости недвижимых объектов. До принятия такого решения в расчет берется инвентаризационная стоимость.

По мнению заявительницы, оспоренная норма не соответствует Основному закону РФ, оговаривающему право каждого гражданина на все права и свободы, а также бремя равных обязанностей. При равных обязанностях налог на равноценное имущество не может отличаться во много раз только в зависимости от региона, полагает она.

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