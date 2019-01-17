Правовой казус: о запрете соцсетей для военнослужащих запаса

Москва, , 09:54 — REGNUM Запрет на пользование соцсетями для определенных категорий военнослужащих запаса требует пересмотра законодательства в военной сфере. Стои обратить внимание, что изменения вносятся в Федеральный закон «О статусе военнослужащих», который касается военных, находящихся в настоящее время на военной службе. Но какое может иметь отношение данный закон в отношении лиц, уволенных в запас? В определенном смысле возникает правовой казус — правовой акт принят и действует в отношении одной категории — действующих военнослужащих, а требования предъявляются к другой категории — военнослужащим, состоящим в запасе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Кроме этого, любые ограничения для граждан, права которых государство ограничивает, должны получать определенные компенсации. В Федеральном законе «О статусе военнослужащих» существуют определенные компенсации, касающиеся военных, состоящих на военной службе и в запасе. Но в последнее время со стороны государства стало увеличиваться количество требований именно к военнослужащим, состоящим в запасе», — пояснил эксперт.

Стоит подумать о принятии комплексного закона «О статусе военнообязанных», куда бы вошли определение таких разделов, как «О статусе призывника», «О статусе военнослужащих», «О статусе военнослужащих запаса» и «О статусе военных пенсионеров», где бы более детально были определены права и обязанности всех категорий военнообязанных, включая и компенсационные льготы за ограничения, которые налагает на них государство.

«Полагаю, что предложенный мною подход к решению проблемы наложения не только запрета пользоваться соцсетями, но других запретов для военнослужащих запаса, а также для призывников, могли бы снять возможное напряжение в отношениях между данными категориями военнообязанных и государством, и способствовало добросовестному отношению обязанностей по выполнению правовых требований со стороны призывников и военнослужащих запаса», — высказал свое мнение Перенджиев.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что некоторым категориям уволенных в запас солдатам-срочникам собираются запретить пользоваться соцсетями. Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.