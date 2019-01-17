В Калужскую область завезли бытовые отходы из соседнего региона

Калуга, , 09:52 — REGNUM В Калужской области в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому району поступила информация от граждан, что на территории уже закрытого полигона ТБО возможен несанкционированный сброс бытовых отходов. Как сообщили 17 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в целях проверки информации на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые задержали два большегрузных транспортных средства, перевозивших грунт.

При визуальном осмотре содержимого автомобилей под грунтом были обнаружены бытовые отходы, при этом на одной из машин поверх основных государственных регистрационных номеров, принадлежащих Калужской области были прикреплены номерные знаки соседнего региона. Автомобили доставлены в территориальный орган внутренних дел для установления их принадлежности физическому или юридическому лицу. В отношении водителей транспортных средств составлены административные материалы. Кроме того, на место происшествия вызваны представители Роспотребнадзора, которым предстоит определить содержимое груза и класс его опасности. По данному факту проводится полицейская проверка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 5 млн тонн отходов производства и потребления ежегодно образуется на территории Калужской области. Вопрос утилизации твердых коммунальных отходов в регионе стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами. Наихудшая ситуация с ТКО сложилась в Калуге и в Дзержинском районе.

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