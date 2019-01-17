В Ираке освободили езидку, находившуюся в сексуальном рабстве

Багдад, , 09:52 — REGNUM В Ираке освободили езидскую женщину, находившуюся несколько месяцев в сексуальном рабстве, сообщает 17 января Al Arabia.

Женщина проживала в городе Синджар, откуда была вынуждена бежать в Эрбиль после того, как сюда вторглись боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В столице Иракского Курдистана она участвовала в акциях протеста в поддержку езидов, после чего обманом была вывезена в Багдад, где и продана в сексуальное рабство.

«Насилие и жестокое обращение привело к тяжелым последствиям для здоровья, поэтому меня отправили на лечение в больницу, однако никто из врачей не поверил тому, что я им рассказала», — подчеркнула женщина.

«В ноябре 2017 года сотрудники правоохранительных органов освободили меня после того, как кто-то услышал, что я зову на помощь, и вызвал полицию. Преступников арестовали», — резюмировала пострадавшая.

Напомним, езиды наряду с другими религиозными меньшинствами Ирака подвергаются частым преследованиям со стороны радикальных исламистов. На территории мест их компактного проживания было обнаружено большое количество братских захоронений.

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