Более 92 тыс. членов Компартии Китая были наказаны в 2018 году за нарушения

Пекин, , 09:48 — REGNUM В общей сложности 92 215 человек были наказаны в 2018 году в Китае за нарушение партийных норм и правил поведения из восьми пунктов, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Все эти члены Компартии Китая были вовлечены в 65 055 случаев нарушений, говорится на вебсайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Среди тех, кто был наказан числится шесть чиновников провинциального и министерского уровней.

Среди самых распространенных нарушений по традиции числится несогласованное использование субсидий и пособий, дарение или получение дорогостоящих подарков или денег, несогласованное приобретение или использование служебного транспорта, а также трата общественных средств на банкеты, сообщает издание.

Отметим, что только в декабре 2018 года 13 411 чиновников в Китае были наказаны по 9350 случаев нарушения партийных норм и правил из восьми пунктов, которые были приняты в декабре 2012 года.

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