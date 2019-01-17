В Чимкенте планируют создать городской лес

Чимкент, Казахстан, , 09:44 — REGNUM Правительства Казахстана планирует предоставить в управление коммунальному государственному учреждению «Жасыл белдеу» (Зеленый пояс) в Чимкенте участок государственного лесного фонда площадью 4,33 тыс. га, сообщает 17 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно проекту документа, участок передается в пользование для охраны и защиты лесного фонда, а также для воспроизводства лесов и лесоразведения. Участок отнесен к категории городских лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 года заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что из-за нехватки воды на берегу реки Жайык в Западно-Казахстанской области засохло 3 тыс. га леса.

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