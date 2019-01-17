Россия – великая держава: считают три четверти граждан

Москва, , 09:21 — REGNUM Большинство жителей России испытывают гордость за свою страну. Так, победа в Великой Отечественной войне вызывает чувство гордости у 87% граждан РФ. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Также 50% граждан гордятся ведущей ролью России в освоении космоса, возвращением Крыма — 45% и великой русской литературой — 37%.

Стабилизация положения России при нынешнем президенте России Владимире Путине вызывает чувство гордости у 18% опрошенных.

Три четверти (75%) граждан считают, что на сегодняшний день Россия является великой державой. По мнению 62% респондентов, русские — великий народ, имеющий особое значение в мировой истории.

Испытывают чувство стыда за «вечную бедность и неустроенность» России 61% опрошенных. 45% жалеют о распаде СССР. Грубость, хамство и неуважение друг к другу огорчает 37% опрошенных.

Опросы проведены 22−28 ноября и 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке. Опрошены 1600 человек в 136 населенных пунктах, 52 регионах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, граждане РФ любят свою Родину. Эмигрировать из России не собираются 88% граждан. Чаще уехать из страны хотят молодые люди в возрасте 18−24 лет.

Подробнее: Эмигрировать из России не собираются 88% граждан