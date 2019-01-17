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Число беженцев из Эфиопии в Судан достигло 1 тыс. 500 человек

Общество

Насилие перекидывается через границу

Хартум, 17 января 2019, 09:09 — REGNUM  Число беженцев, прибывших из Эфиопии в Судан, достигло 1 тыс. 500 человек, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Спасающиеся от насилия люди проникают на территорию соседнего государства, где также сталкиваются с тяжелыми условиями существования. Насилие перекидывается через границу.

После убийства гражданина Судана, власти страны приняли решение перекрыть границу, чтобы не способствовать разжиганию насилия на своей территории.

Напомним, причиной бегства жителей Эфиопии в соседнюю страну стал этнический конфликт между народностями амхара и тиграи, вспыхнувший в ноября 2018 года. Столкновения начались в регионе Амхара на границе с Суданом.

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