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Дело о клевете на полицию возбудили в Амурске после похорон авторитета

Общество

Личность автора видео уже установлена

Хабаровск, 17 января 2019, 09:01 — REGNUM  В Хабаровском крае недостоверная информация, которую распространил в январе 2019 года автор ролика о похоронах ранее неоднократно судимого жителя Амурска, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СКР 17 января.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СКР по Хабаровскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Клевета» (ч.1 ст. 128.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

В СКР добавили, что в информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, история, разбираться в которой теперь будет суд, началась после публикации в сети видео с похорон в Амурске криминального авторитета Юрия Зарубина. При этом автор видео утверждал, что для прохождения похоронной процессии специально перекрывали улицы, а в церемонии участвовали сотрудники правоохранительных ведомств. Так, якобы гроб с телом несли глава УВД по Амурскому району и городской прокурор.

В краевом УМВД и прокуратуре эту информацию опровергли.

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